Які ціни на літій?

У понеділок, 11 серпня, Найактивніший ф'ючерс на карбонат літію подорожчав на 8% (денний ліміт) і закрився на рівні 81 тисячі юанів (приблизно 11 280 доларів) за тонну проти 75 тисяч юанів (приблизно 10 445 доларів) у п'ятницю, 8 серпня, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Спотові ціни на карбонат літію в Китаї зросли на 3% – до 75 500 юанів (приблизно 10 515 доларів) за тонну – максимум з лютого.

На платформі Liyang Zhonglianjin, популярному орієнтирі для інвесторів, листопадові постачання подорожчали до 85 500 юанів (приблизно 11 905 доларів) за тонну.

Примітно! Після того як CATL підтвердила закриття копальні в провінції Цзянсі, акції Tianqi Lithium, подорожчали на 19%, Ganfeng Lithium Group – на 21%. Зростання показали й австралійські гірничодобувні компанії.

Чому CATL закрила шахту?

Доля копальні CATL в літієвому центрі Китаю – місті Ічунь – кілька тижнів була в центрі уваги на тлі повідомлень, що влада може не продовжити його ліцензію. На це підприємство припадає близько 6% світового видобутку літію, ще приблизно 5% дають інші рудники регіону.

Я думаю, це означає, що найближчим часом літій має великий потенціал зростання ціни,

– заявив співкерівник відділу досліджень акцій Китаю в Macquarie Capital Метті Чжао.

Сектор видобутку літію в останні роки зіткнувся з надлишком пропозиції, що посилився зниженням попиту на електромобілі. CATL підтвердила, що вранці в понеділок призупинила роботу шахти Цзяньсяво, заявивши, що домагається продовження простроченої ліцензії.

Ми не очікуємо, що закриття рудника в Цзянсі істотно вплине на виробництво акумуляторів в CATL. Ризики пов'язані скоріше з тим, чи зможе весь ланцюжок постачань літію зіткнутися зі скороченням потужностей, і чи будуть ці заходи координуватися урядом,

– зазначив аналітик Macquarie Capital Юджин Сяо.

Наразі інвестори намагаються визначити галузі, які можуть виграти від боротьби влади з дефляцією і надлишковими потужностями. Йдеться, зокрема, про електронну комерцію, електромобілі та металургію.

Цікаво! Видобуток на шахті CATL буде зупинено щонайменше на три місяці. Акції CATL в Гонконзі додали 2,8%.

Аналітики Citigroup вважають, що закриття рудника в Ічуні може бути частиною урядової політики. Це дозволить Китаю в довгостроковій перспективі переглянути ціни на стратегічний ресурс і забезпечити контроль над видобутком літію.

Поки ситуація з CATL не змінює загальний надлишок пропозиції на ринку Але якщо перебої у видобутку торкнуться і інших рудників після 30 вересня, ціни на літій можуть зрости ще сильніше,

– заявив аналітик China Futures Чжан Вейсінь.

Наразі трейдери та галузеві компанії стежать за можливими новими обмеженнями видобутку в Ічуні. Після перевірки, яка виявила порушення в процедурі реєстрації та видачі дозволів, місцева влада вимагає від восьми гірничодобувних підприємств надати звіти про запаси до кінця вересня.