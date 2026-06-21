Розмір має значення: що відомо про найбільшу та найменшу банкноти у світі

Гроші бувають не лише різних номіналів, а й абсолютно несподіваних розмірів. Одні банкноти настільки маленькі, що нагадують поштові марки й легко помістяться на долоні дитини, тоді як інші – радше схожі на плакат, аніж на платіжний засіб.

Цікаві факти про паперові гроші

Саме незвичні габарити допомогли деяким купюрам назавжди увійти в історію. 24 Канал розповідає, яка банкнота є найменшою у світі, а яка отримала звання найбільшої.

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Найменша банкнота у світі

Звання грошової "крихітки" утримує румунська банкнота номіналом 10 банів, випущена ще в 1917 році. Рекорд зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса, за даними якої розмір друкованого поля купюри становить лише 27,5 на 38 міліметрів. На лицевій стороні зображено короля Фердинанда I, а на звороті – його герб.

Річ у тім, що наприкінці Першої світової війни Європа зіткнулася з браком металевих монет через дефіцит матеріалів і масове накопичення готівки в населення, тож дрібні номінали почали випускати у вигляді паперових грошей.



Який вигляд мають румунські 10 банів 1917 року / Фото Національного музею американської історії

Цікаво! В історії існували навіть менші за розміром купюри, однак вони не були повноцінними державними банкнотами. Наприклад, у німецькому Пассау випускали так звані нотгельди номіналом 1/3 пфеніга розміром лише 18 на 18,5 міліметра, проте їх емітували місцеві установи, а не центральна влада.

Найбільша банкнота у світі

У 1998 році Центральний банк Філіппін випустив пам'ятну банкноту номіналом 100 тисяч песо з нагоди 100-річчя незалежності країни. Її надрукували обмеженим тиражем усього в тисячу примірників, тож купюра із самого початку стала радше колекційним предметом, аніж засобом для повсякденних розрахунків.

Свою роль відіграв і розмір – рекордні 21,6 на 35,6 сантиметра, тому такі гроші навряд чи помістилися б у звичайний гаманець.



100 тисяч філіппінських песо 1998 року / Фото NHCP

На них зобразили ключові події національної боротьби наприкінці XIX століття. Нині банкнота втратила статус платіжного засобу, а побачити екземпляр можна в Музеї економічної історії Філіппін.

Щоправда, нещодавно на звання найбільшої у світі почала претендувати купюра з Бурунді. У 2025 році центробанк країни у Східній Африці представив пам'ятну банкноту номіналом 10 тисяч франків, розміри якої сягнули 40 на 28,8 сантиметра.

Купюру випустили до 50-річчя Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), йдеться на спеціально створеному сайті.



10 тисяч бурундійських франків 2025 року / Фото Mietens & Partner

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав про монету зі Швейцарії, яку карбують без змін уже понад 140 років. Йдеться про 10 сантимів, що також потрапити до Книги рекордів Гіннеса.