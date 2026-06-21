Цікаві факти про паперові гроші
Саме незвичні габарити допомогли деяким купюрам назавжди увійти в історію. 24 Канал розповідає, яка банкнота є найменшою у світі, а яка отримала звання найбільшої.
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- Найменша банкнота у світі
Звання грошової "крихітки" утримує румунська банкнота номіналом 10 банів, випущена ще в 1917 році. Рекорд зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса, за даними якої розмір друкованого поля купюри становить лише 27,5 на 38 міліметрів. На лицевій стороні зображено короля Фердинанда I, а на звороті – його герб.
Річ у тім, що наприкінці Першої світової війни Європа зіткнулася з браком металевих монет через дефіцит матеріалів і масове накопичення готівки в населення, тож дрібні номінали почали випускати у вигляді паперових грошей.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Який вигляд мають румунські 10 банів 1917 року / Фото Національного музею американської історії
Цікаво! В історії існували навіть менші за розміром купюри, однак вони не були повноцінними державними банкнотами. Наприклад, у німецькому Пассау випускали так звані нотгельди номіналом 1/3 пфеніга розміром лише 18 на 18,5 міліметра, проте їх емітували місцеві установи, а не центральна влада.
- Найбільша банкнота у світі
У 1998 році Центральний банк Філіппін випустив пам'ятну банкноту номіналом 100 тисяч песо з нагоди 100-річчя незалежності країни. Її надрукували обмеженим тиражем усього в тисячу примірників, тож купюра із самого початку стала радше колекційним предметом, аніж засобом для повсякденних розрахунків.
Свою роль відіграв і розмір – рекордні 21,6 на 35,6 сантиметра, тому такі гроші навряд чи помістилися б у звичайний гаманець.
100 тисяч філіппінських песо 1998 року / Фото NHCP
На них зобразили ключові події національної боротьби наприкінці XIX століття. Нині банкнота втратила статус платіжного засобу, а побачити екземпляр можна в Музеї економічної історії Філіппін.
Щоправда, нещодавно на звання найбільшої у світі почала претендувати купюра з Бурунді. У 2025 році центробанк країни у Східній Африці представив пам'ятну банкноту номіналом 10 тисяч франків, розміри якої сягнули 40 на 28,8 сантиметра.
Купюру випустили до 50-річчя Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), йдеться на спеціально створеному сайті.
10 тисяч бурундійських франків 2025 року / Фото Mietens & Partner
Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав про монету зі Швейцарії, яку карбують без змін уже понад 140 років. Йдеться про 10 сантимів, що також потрапити до Книги рекордів Гіннеса.