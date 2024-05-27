Топові компанії світу виплатили рекордні дивіденди

Світові компанії у першому кварталі виплатити рекордні дивіденди для акціонерів. Ба більше, очікують, що цей показник й надалі буде зростати.

Загальна сума дивідендів від світових компаній за квартал зросла на 2,4% порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Цей показник досягнув рекордних 339,2 мільярда доларів. Про це свідчить дослідження британської Janus Henderson Investors.

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Компанії виплатили рекордні дивіденди

Лідерами зростання у контексті виплати дивідендів стали американські компанії, оскільки вони мають достатньо коштів, а також готові поділитися ними з акціонерами. За січень – березень сума на виплату дивідендів збільшилася на 7% до 164,3 мільярда доларів. Це історичний максимум для бізнесів з США. Серед них, зокрема, такі:

Microsoft Corp.,

Apple Inc.,

JPMorgan Chase & Co.,

Chevron Corp.,

Johnson & Johnson;

Verizon Communications.

Український сервіс бронювання ліків Liki24.com вийшов на німецький ринок, інвестувавши у проєкт 100 тисяч доларів Компанія уже працює у ще двох країнах ЄС: Румунії та Італії.

Крім того, перелік компаній, які виплачують дивіденди, збільшився, адже такий механізм запровадили у Meta та T-Mobile. Тоді як у Walt Disney Co. оголосили про відновлення виплат піврічних дивідендів. Нагадаємо, що призупиняла виплату дивідендів у 2020 році в розпал пандемії коронавірусу.

Що таке дивіденди Це частина прибутку, яку виплачують учасникам/акціонерам підприємства згідно з їхньою часткою в статутному капіталі компанії. Іншими словами, дивіденди – це винагорода, яку отримує тримач відповідних акцій.

Найбільші дивіденди у світі у першому кварталі виплатили фармацевтичні гіганти Novartis і Roche з Європи. Йдеться про 8,6 мільярда доларів та 7,6 мільярда доларів відповідно. Натомість американські корпорації Microsoft і Apple, які були лідерами за цим показником у 2023 році, опустилися на четверте та восьме місця відповідно.

Китайський техгігант Alibaba дебютувала в рейтингу Janus Henderson. Компанія виплатила дивіденди у розмірі майже 2,6 мільярда доларів. До того ж експерти прогнозують, що у 2024 році загальна сума виплачених дивідендів зросте на 5% та досягне рекордних 1,72 трильйона доларів.