Найбільший експортер нафти робить важливі сигнали на ринку

Саудівська Аравія, яка є найбільшим експортером нафти у світі, втрачає терплячість з деякими країнами-членами ОПЕК+. Водночас країна може використати турбулентність на ринку нафти, яку спровокували мита США, на свою користь, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про те, що країни-члени ОПЕК+ досить часто порушують власні ж правила та вимоги. Одна з них – це ліміти на обсяги видобування нафти. Саудівську Аравію, яка є фактичним лідером нафтового картелю, все більше дратує ситуацію з більшими обсягами видобування нафти, ніж були попередньо погоджені.

Найчастіше квоти на видобуток порушують такі країни:

Казахстан;

Ірак;

Об'єднані Арабські Емірати.

Кожна з вище згаданих країн перевищила свої квоти на видобуток в лютому на, щонайменше, 300 тисяч барелів на добу. Крім того, у березні Казахстан видобував 1,86 мільйона барелів нафти на день, що приблизно на 400 тисяч барелів нафти на день більше за квоту від ОПЕК+.

Важливо! Після обвалу світових цін на нафту, Саудівська Аравія може використати цю ситуацію, аби надіслати сигнал виробникам як всередині, так і за межами нафтового альянсу.

Ба більше, Саудівська Аравія уже почала діяти. Майже відразу після оголошення тарифів заявила про збільшення обсягів видобування нафти та пропозиції на ринку. Через кілька днів У неділю саудівська державна нафтова компанія Aramco різко знизила ціни на нафту на травень для покупців з Азії до найнижчого рівня за останні чотири місяці.