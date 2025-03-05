Саудівська Аравія може знизити ціни на нафту

Топовий експортер нафти з Саудівської Аравії може знизити ціну на сировину для клієнтів з Азії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Цією інформацією поділилися джерела, обізнані з ситуацією.

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Повідомляють, що ціни на еталонний бренд саудівської нафти – Arab Light – можуть знизити на 20 до 65 центів за барель від ціни, яка була в березні. Крім того, очікують, що у травні Саудівська Аравія знизить ціни на 10 – 65 центів й на інші сорти нафти:

Arab Extra Light;

Arab Medium;

Arab Heavy.

Додамо, що нафтовий гігант Saudi Aramco встановлює ціни на нафту, враховуючи рекомендації клієнтів та після розрахунку зміни вартості своєї нафти за останній місяць.

До теми! Ціни на еталонні бренди нафти падають третій день поспіль. На ціни на нафту впливає очікування ринку щодо рішення ОПЕК+. Крім того, на ціни на нафту тисне митна політика США.

В ОПЕК+ обговорють можливість збільшення обсягів видобування нафти з квітня. Ще один сценарій, який може реалізувати нафтовий картель, – це збереження цього показника на поточному рівні. Наразі вони намагаються оцінити, що відбувається на світовому ринку нафти після санкцій США проти Венесуели, Ірану та Росії.