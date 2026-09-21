Де ховається один із найрідкісніших металів

Реній майже не залягає у природі в чистому вигляді чи у власних мінералах, пояснюють у Геологічній службі США. Майже весь первинний метал отримують як побічний продукт розробки мідних родовищ, зокрема близько 80% вилучають із пилу, що утворюється під час випалювання молібденітових концентратів.

Найбільшим виробником ренію є Чилі – на країну припадає близько 55% світового видобутку. Також метал отримують у США, Мексиці, Перу, Казахстані, Узбекистані, Вірменії, Росії та навіть Польщі. Щоправда, майбутні обсяги значною мірою залежатимуть від потужностей спеціалізованих підприємств, які займаються обробкою саме молібденітових концентратів.

Реній має надзвичайно високу температуру плавлення, що визначило його основні сфери застосування:

понад 80% споживання припадає на жароміцні суперсплави, як-от для лопаток турбін реактивних авіадвигунів;

ще один важливий напрям – платиново-ренієві каталізатори, які використовують під час перероблення нафти.

У 2025 році середня ціна металу чистотою 99,99% становила близько 2 600 доларів за кілограм, йдеться у звіті американського відомства. А от про потенційний вплив на здоров'я людини відомо напрочуд мало – ймовірно, через надзвичайну рідкісність елемента.

До слова, найдорожчим металом у світі вважають каліфорній-252, вартість якого може сягати десятків мільйонів доларів за грам. Цей радіоактивний ізотоп використовують для геофізичного дослідження нафтових свердловин і запуску ядерних реакторів.