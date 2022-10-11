Актуальні дані про ціни на нафту

У вівторок, 11 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 94,20 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впала на 2,07%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 88,91 долара за барель. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подешевшала на 2,44%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 94,20 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,97 долара.

Фактори впливу на ринку нафти

Станом на сьогодні вартість нафти впала від 2% до 3% на торгах, розширивши падіння у рамках минулої сесії. Серед важливих факторів впливу:

Побоювання щодо рецесії;

Нова хвиля коронавірусу у Китаї, який є другою економікою світу;

На фоні цього, виникають страхи щодо глобального попиту на нафту.

Довідка! Рецесія – це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Крім того, очільник Світового банку Девід Малпасс та глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили про те, що ризик глобальної рецесії зростає, а також додали, що інфляція залишається серйозною проблемою, повідомляє видання Reuters.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: