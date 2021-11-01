За даними Yahoo!Finance, вільний грошовий потік експортера чорного золота склав 28,7 мільярда доларів. Ця сума з легкістю покриває дивіденди за квартал у розмірі 18,8 мільярда доларів.

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Saudi Aramco подвоїла свої прибутки

За третій квартал нафтова компанія "чистими" заробила 30,4 мільярда доларів (114,1 мільярда ріалів). За аналогічний період минулого року, дохід нафтового гіганта склав 11,8 мільярда доларів, повідомляє Economic Times. Вартість цінних паперів Saudi Aramco зросла на 1,5% до 38,3 ріала або 10,2 долара за кожну після публікації квартального звіту.

Доходи Saudi Aramco різко зросли на фоні подорожчання цін на нафту. За рік вартість чорного золота зросла на 60%. Ще одна причина фінансового успіху цієї компанії – збільшення обсягів видобування чорного золота. Річ у тому, що Саудівська Аравія припинила одностороннє скорочення постачання, запровадженого раніше цього року в рамках угоди ОПЕК+.

Saudi Aramco подвоїла свої прибутки / Фото Getty Images

З липня по серпень 2021 року середні обсяги видобування нафти у Саудівській Аравії склали 9,6 мільйона барелів на добу. Для порівняння у другому кварталі поточного року цей показник дорівнював 8,5 мільйона барелів за день.

Загалом за рік акції компанії подорожчали на 8,3%, тоді як ринкова капіталізація нафтового гіганта перетнула позначку у 2 трильйони доларів (7,5 трильйона ріалів). Актуальна вартість цінних паперів Saudi Aramco коливається на рівні 37,85 ріала (10,08 долара) за акцію, інформує Yahoo!Finance.

Генеральний директор компанії Saudi Aramco Амін Нассер назвав результати компанії у третьому кварталі результатом "посиленої економічної активності на ключових ринках та повернення попиту на енергію", попри те, що проблеми з ланцюгом постачання загрожували відновленню світової економіки, пише Economic Times.