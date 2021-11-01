По данным Yahoo! Finance , свободный денежный поток экспортера черного золота составил 28,7 миллиарда долларов. Эта сумма с легкостью покрывает дивиденды за квартал в размере 18,8 миллиарда долларов.

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Saudi Aramco удвоила свои доходы

За третий квартал нефтяная компания "чистыми" заработала 30,4 миллиарда долларов ( 114,1 миллиарда риалов). За аналогичный период прошлого года доход нефтяного гиганта составил 11,8 миллиарда долларов, сообщает Economic Times . Стоимость ценных бумаг Saudi Aramco выросла на 1,5% до 38,3 риала или 10,2 доллара за каждую после публикации квартального отчета.

Доходы Saudi Aramco резко выросли на фоне удорожания цен на нефть. За год стоимость черного золота выросла на 60% . Еще одна причина успеха этой компании – увеличение объемов добычи черного золота. Дело в том, что Саудовская Аравия прекратила одностороннее сокращение поставок, введенное ранее в этом году в рамках соглашения ОПЕК+.

Saudi Aramco удвоила свои доходы / Фото Getty Images

С июля по август 2021 года средние объемы добычи нефти в Саудовской Аравии составили 9,6 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения во втором квартале текущего года этот показатель был равен 8,5 миллиона баррелей в день.

Всего за год акции компании подорожали на 8,3% , в то время как рыночная капитализация нефтяного гиганта пересекла отметку в 2 триллиона долларов (7,5 триллиона риалов). Актуальная стоимость ценных бумаг Saudi Aramco колеблется на уровне 37,85 риала (10,08 доллара) за акцию, передает Yahoo!Finance .