Сім'я Кох та її статки

Сім'я Кох – одна з найвпливовіших і найбагатших династій у сучасній Америці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes. Статки сім'ї Кох оцінюються у 116 мільярдів доларів.

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Початок цієї фінансової імперії поклав Фред Кох. В 1940 він став співзасновником компанії Wood River Oil and Refining Company, згодом трансформованої в Koch Industries - другу за величиною приватну компанію США.

Після смерті Фреда в 1967 році управління корпорацією перейшло до його сина Чарльза, який обійняв посаду голови та генерального директора. Його брат Девід обіймав посаду виконавчого віцепрезидента до своєї смерті.

Чарльз Кох та Девід Кох / Фото kochinc.com

Син Фреда Коха, Чейс, продовжує династію, керуючи венчурним підрозділом Koch Disruptive Technologies та двома некомерційними фондами, яким було передано акції Koch на суму 5,3 мільярда доларів.

Чейс Кох / Фото Wikimedia

Цікаво! Основні сфери діяльності Koch Industries: нафтохімія та переробка нафти, промисловість, торгівля, логістика, целюлозно-паперова продукція, споживчі товари, інвестиції та технології.

Сім'я Марс та її статки

Сім'я Марс – одна з найвпливовіших бізнес-династій у світі. Продукцією їхньої компанії Mars Inc. ласував майже кожен українець: M&M’s, Snickers, Twix, Milky Way, Bounty, Mars. Статки сім'ї Марс оцінюються у 117 мільярдів доларів.

Сімейний бізнес розпочався в 1911 році, коли Френк Марс почав робити цукерки на кухні. Пізніше до бізнесу приєднався його син Форрест-старший, який у 1929 році допоміг створити нугу зі смаком солоду - основу Milky Way.

Жаклін Марс та її внучки / Фото Getty Images

Прикметно! Сім'я Марс також володіє брендами кормів для тварин: Pedigree, Whiskas, Royal Canin.

Сім'я Уолтон та її статки

Найбагатшою родиною США вважається сім'я Уолтон. Їхня фінансова імперія будується навколо частки у Walmart – найбільшому ритейлері у світі за обсягом продажів. Статки сім'ї Уолтон оцінюються у 267 мільярдів доларів.

Близько 45% акцій компанії належать семи нащадкам Сема та Бада Уолтонов, засновників Walmart. Спадщину Сема продовжують його діти - Роб, Джим та Еліс, а також невістка Крісті із сином Лукасом.

Сімейний вплив зміцнюють також дочки Бада Уолтона - Енн і Ненсі.

Еліс Уолтон, Джим Уолтон і Роб Уолтон – діти засновника Walmart Сема Уолтона / Фото Getty Images

Цікаво! До капіталу родини також належать сім спортивних команд (включаючи "Лос-Анджелес Ремс" (американський футбол) та британський футбольний гігант "Арсенал"". Вони належать Стенові Кронке, чоловікові Енн Уолтон Кронке.