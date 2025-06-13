Курс долара на сьогодні

У п'ятницю, 13 червня, долар США повернувся до зростання на ринку. Нагадаємо, що на цьому тижні валюта обвалилася до мінімуму за три роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар зростає в ціні після посилання ескалації на Близькому Сході, яку спровокувала атака Ізраїлю на Іран. Це призвело до зростання попиту на активи-гавані. Цікаво, що статус долара, як активу-притулку проходить критично важливий тест після атаки Ізраїлю. Головна причина – валюта продемонструвала нетипову динаміку відразу після новин про удари по Ірану.

Крім того, на долар продовжує тиснути невизначеність навколо агресивної торгової політики президента США Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про можливість відновлення односторонніх тарифів з боку США. Ще один фактор впливу, який тисне на валюту, – це очікування щодо подальшого зниження процентних ставок у США.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 98,34, за даними MarketWatch. За сьогодні долар зріс в ціні на 0,43%. Діапазон індексу за день становить від 97,62 – 98,39. З початку року долар впав в ціні 9,81%.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: