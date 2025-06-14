Семья Кох и ее состояние

Семья Кох – одна из самых влиятельных и богатых династий в современной Америке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Состояние семьи Кох оценивается в 116 миллиардов долларов.

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Начало этой финансовой империи положил Фред Кох. В 1940 он стал соучредителем компании Wood River Oil and Refining Company, впоследствии трансформированной в Koch Industries - вторую по величине частную компанию США.

После смерти Фреда в 1967 году управление корпорацией перешло к его сыну Чарльзу, который занял должность председателя и генерального директора. Его брат Дэвид занимал должность исполнительного вице-президента до своей смерти.

Чарльз Кох и Дэвид Кох / Фото kochinc.com

Сын Фреда Коха, Чейс, продолжает династию, управляя венчурным подразделением Koch Disruptive Technologies и двумя некоммерческими фондами, которым было передано акции Koch на сумму 5,3 миллиарда долларов.

Чейс Кох / Фото Wikimedia

Интересно! Основные сферы деятельности Koch Industries: нефтехимия и переработка нефти, промышленность, торговля, логистика, целлюлозно-бумажная продукция, потребительские товары, инвестиции и технологии.

Семья Марс и ее состояние

Семья Марс – одна из самых влиятельных бизнес-династий в мире. Продукцией их компании Mars Inc. лакомился почти каждый украинец: M&M's, Snickers, Twix, Milky Way, Bounty, Mars. Состояние семьи Марс оценивается в 117 миллиардов долларов.

Семейный бизнес начался в 1911 году, когда Фрэнк Марс начал делать конфеты на кухне. Позже к бизнесу присоединился его сын Форрест-старший, который в 1929 году помог создать нугу со вкусом солода - основу Milky Way.

Жаклин Марс и ее внучки / Фото Getty Images

Примечательно! Семья Марс также владеет брендами кормов для животных: Pedigree, Whiskas, Royal Canin.

Семья Уолтон и ее состояние

Самой богатой семьей США считается семья Уолтон. Их финансовая империя строится вокруг доли в Walmart – крупнейшем ритейлере в мире по объему продаж. Состояние семьи Уолтон оценивается в 267 миллиардов долларов.

Около 45% акций компании принадлежат семи потомкам Сэма и Бада Уолтонов, основателей Walmart. Наследство Сэма продолжают его дети - Роб, Джим и Элис, а также невестка Кристи с сыном Лукасом.

Семейное влияние укрепляют также дочери Бада Уолтона - Энн и Нэнси.

Элис Уолтон, Джим Уолтон и Роб Уолтон – дети основателя Walmart Сэма Уолтона / Фото Getty Images

Интересно! К капиталу семьи также принадлежат семь спортивных команд (включая "Лос-Анджелес Рэмс" (американский футбол) и британский футбольный гигант "Арсенал"". Они принадлежат Стэну Кронке, мужу Энн Уолтон Кронке.