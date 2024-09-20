Найбагатші люди України
Вперше з 2021 року видання "Фокус" оприлюднило власний рейтинг найзаможніших українців. У 2024 році до цього списку увійшли 25 осіб. Останню сходинку посів Степан Черновецький з капіталом у розмірі 365 мільйонів доларів. Тоді як до першої п'ятірки входять підприємці зі статками, які перевищують 1 мільярд доларів.
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Ось, який має вигляд п'ятірка найзаможніших українців:
- П'яте місце займає Вадим Новинський, який є власником холдингу Smart Holding. Його капітал оцінили у 1,16 мільярда доларів, а до сфери інтересів відносять металургію, агро, енергетику, суднобудування. У 2022 році РНБО запровадило санкції проти Новинського. Крім того, повідомляють, що він покинув Україну ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- На четвертому місці опинилися Олександр та Галина Гереги. Пара володіє мережею магазинів "Епіцентр". Зокрема, йдеться про 72 торговельні центри, тоді як кількість працівників у компанії перевищила 38 тисяч осіб. Капітал подружжя оцінили у 1,24 мільярда доларів.
- Третю сходинку у рейтингу посідає український підприємець Влад Яценко, який уже понад 10 років проживає у Великій Британії. Він є одним із засновників фінтех-стартапу, необанку Revolut. Його статки становлять 1,3 мільярда доларів США. До так званого клубу мільярдерів 41-річний українець приєднався у 2021 році, коли його компанія залучила інвестиції у розмірі 800 мільйонів доларів.
- Друге місце займає Віктор Пінчук. Він є власником промислової Групи "Інтерпайп", яка активно розвивається. До його сфери інтересів відносять металургію та медіа. Загалом його статки оцінили в 1,86 мільярда доларів США.
Лідером рейтингу найбагатших людей в Україні залишається Рінат Ахметов. Бізнесмен володіє групою компаній SCM. До сфери інтересів входять металургія, нафта, газ, енергетика, агро. За підрахунками видання "Фокус", він володіє статками у розмірі 7,5 мільярдів доларів. Порівняно з 2021 роком капітал Ахметова зменшився на 3,1 мільярда доларів.