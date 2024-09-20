Латвія відмовилася від російської мови у банкоматах

Сейм Латвії вніс до закону правки, які передбачають, що у банкоматах комерційних банків країни більше не буде доступна російська мова. Ці зміни вступлять в дію 30 січня 2025 року.

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Зміни до закону означають, що з початку наступного року клієнти зможуть отримувати послуги у банкоматах латиською мовою. Водночас закон дозволяє встановлювати в інтерфейс мови країн, які є членами ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку. Також у банкоматах можуть бути доступні мови країн-кандидатів на вступ до ЄС (Україна, Чорногорія, Сербія, Туреччина, Албанія тощо).

До теми! Згідно з офіційною статистикою станом на 2024 рік, 63% населення Латвії ідентифікує себе як етнічні латиші, 23% – росіяни, 3% – українці, 3% – білоруси, 2% – поляки. Крім того, офіційні дані від 2022 року свідчили, що 62% жителів Латвії розмовляли вдома латиською мовою, а 35% – російською, інформує Harward University.

Варто додати, що на кінець 2023 року у Латвії було 887 банкоматів. Проте у 2024 році планували скоротити мінімальну кількість банкоматів на території Латвії, згідно з даними місцевого центрального банку.