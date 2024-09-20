Самые богатые люди Украины

Впервые с 2021 года издание "Фокус" обнародовало собственный рейтинг самых богатых украинцев. В 2024 году в этот список вошли 25 человек. Последнюю строчку занял Степан Черновецкий с капиталом в размере 365 миллионов долларов. Тогда как в первую пятерку входят предприниматели с состоянием, которые превышают 1 миллиард долларов.

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Вот, как выглядит пятерка самых богатых украинцев:

Пятое место занимает Вадим Новинский , который является владельцем холдинга Smart Holding. Его капитал оценили в 1,16 миллиарда долларов, а к сфере интересов относят металлургию, агро, энергетику, судостроение. В 2022 году СНБО ввело санкции против Новинского. Кроме того, сообщают, что он покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

, который является владельцем холдинга Smart Holding. Его капитал оценили в 1,16 миллиарда долларов, а к сфере интересов относят металлургию, агро, энергетику, судостроение. В 2022 году СНБО ввело санкции против Новинского. Кроме того, сообщают, что он покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. На четвертом месте оказались Александр и Галина Гереги . Пара владеет сетью магазинов "Эпицентр". В частности, речь идет о 72 торговых центрах, тогда как количество работников в компании превысило 38 тысяч человек. Капитал супругов оценили в 1,24 миллиарда долларов.

. Пара владеет сетью магазинов "Эпицентр". В частности, речь идет о 72 торговых центрах, тогда как количество работников в компании превысило 38 тысяч человек. Капитал супругов оценили в 1,24 миллиарда долларов. Третью строчку в рейтинге занимает украинский предприниматель Влад Яценко , который уже более 10 лет проживает в Великобритании. Он является одним из основателей финтех-стартапа, необанка Revolut. Его состояние составляет 1,3 миллиарда долларов США. К так называемому клубу миллиардеров 41-летний украинец присоединился в 2021 году, когда его компания привлекла инвестиции в размере 800 миллионов долларов.

, который уже более 10 лет проживает в Великобритании. Он является одним из основателей финтех-стартапа, необанка Revolut. Его состояние составляет 1,3 миллиарда долларов США. К так называемому клубу миллиардеров 41-летний украинец присоединился в 2021 году, когда его компания привлекла инвестиции в размере 800 миллионов долларов. Второе место занимает Виктор Пинчук. Он является владельцем промышленной Группы "Интерпайп", которая активно развивается. К его сфере интересов относят металлургию и медиа. В общем его состояние оценили в 1,86 миллиарда долларов США.

Лидером рейтинга самых богатых людей в Украине остается Ринат Ахметов. Бизнесмен владеет группой компаний SCM. В сферу интересов входят металлургия, нефть, газ, энергетика, агро. По подсчетам издания "Фокус", он владеет состоянием в размере 7,5 миллиарда долларов. По сравнению с 2021 годом капитал Ахметова уменьшился на 3,1 миллиарда долларов.