Воррен Баффет йде з Berkshire Hathaway

Американський інвестор та мільярдер Воррен Баффет оголосив про своє рішення покинути посаду глави компанії Berkshire Hathaway. Він був на посаді 60 років, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Баффет оголосив, що піде з посади наприкінці 2025 року. Нагадаємо, що інвестору наразі 94 роки. Новим очільником Berkshire Hathaway стане Грег Абель.

Воррен Баффет Інвестор, глава компанії Berkshire Hathaway Я думаю, що настав час, коли Грег повинен стати головним виконавчим директором компанії в кінці року.

Воррен Баффет додав, що він буде залишатися поруч. З його слів, він можливо стане корисним для ухвалення певних рішень, наголосивши, що останнє слово буде мати саме Абель.

Цікаво! Воррен Баффет уже роками входить до рейтингу найбагатших людей у світі. Його капітал оцінюють в 169 мільярдів доларів, за даними Bloomberg. Він займає 5 сходинку в списку світових мільярдерів. Ба більше, з початку року він став багатшим на майже 27 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що інвестори цього року особливо чекали на промову Баффета на з'їзді акціонерів Berkshire Hathaway. Мовляв, їм важливо було почути, що думає легендарний інвестор про тарифну політику Дональда Трампа та коливання на фондовому ринку.