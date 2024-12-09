Статки найбагатших людей у світі

Загалом зафіксували збільшення загальної кількості мільярдерів у світі: з 2544 до 2682 осіб. При цьому їхні сукупні статки зросли на трильйони доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Загальний капітал багатіїв у світі зріс з 12 трильйонів до 14 трильйонів доларів за рік або на 17%. Лідером в обох рейтингах стали США.

Зокрема, кількість мільярдерів у першій економіці світу зросла з 751 до 835 осіб. Тоді як їхні капітали збільшилися з 4,6 трильйона доларів до 5,8 трильйона доларів. Цікаво, що у Китаї зафіксували прямо протилежну ситуацію:

Кількість мільярдерів в країні скоротилася з 520 до 427 за 12 місяців;

Водночас їхні статки зменшилися з 1,8 трильйона до 1,4 трильйона доларів.

Тоді як в Індії загальні статки мільярдерів зросли на 40%, наблизившись до позначки в 906 мільярдів доларів. Крім того, Швейцарія випередила Велику Британію за кількістю мільярдерів. У країні такий статус мають 85 бізнесменів.