Состояние самых богатых людей в мире

В общем зафиксировали увеличение общего количества миллиардеров в мире: с 2544 до 2682 человек. При этом их совокупное состояние выросло на триллионы долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Общий капитал богачей в мире вырос с 12 триллионов до 14 триллионов долларов за год или на 17%. Лидером в обоих рейтингах стали США.

В частности, количество миллиардеров в первой экономике мира выросло с 751 до 835 человек. Тогда как их капиталы увеличились с 4,6 триллиона долларов до 5,8 триллиона долларов. Интересно, что в Китае зафиксировали прямо противоположную ситуацию:

Количество миллиардеров в стране сократилось с 520 до 427 за 12 месяцев;

В то же время их состояние уменьшилось с 1,8 триллиона до 1,4 триллиона долларов.

Тогда как в Индии общее состояние миллиардеров выросло на 40%, приблизившись к отметке в 906 миллиардов долларов. Кроме того, Швейцария опередила Великобританию по количеству миллиардеров. В стране такой статус имеют 85 бизнесменов.