Найбагатші люди світу вже заробили 150 мільярдів доларів на штучному інтелекті

Штучний інтелект спричинив масовий ажіотаж на фондовому ринку. Через це сукупний капітал деяких бізнесменів зріс на понад 150 мільярдів доларів.

Як змінилися статки світових компаній

Після успіху проєкту ChatGPT, інвестори почали активно скуповувати акції компаній, які на їх думку можуть стати центрами розвитку штучного інтелекту. Тож найбільше прибутків отримали наступні компанії:

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Meta Plaforms – акції злетіли на 134,5%, а особисті статки Марка Цукерберга зросли на 56,8 мільярда доларів. Його активи нині становлять 102 мільярди доларів.

– акції злетіли на 134,5%, а особисті статки Марка Цукерберга зросли на 56,8 мільярда доларів. Його активи нині становлять 102 мільярди доларів. Oracle – статки засновника компанії Ларрі Еллісона зросли до 138 мільярдів доларів. Сама компанія подорожчала на 50%.

– статки засновника компанії Ларрі Еллісона зросли до 138 мільярдів доларів. Сама компанія подорожчала на 50%. Microsoft – акції компанії подорожчали на 42,7% й досягли рекордної позначки 351,47 долара за штуку.

– акції компанії подорожчали на 42,7% й досягли рекордної позначки 351,47 долара за штуку. NVIDIA – її акції зросли на 192,13%, а в кінці травня компанія стала першим у світі чіпмейкером із капіталізацією понад 1 трильйонів доларів. Очікується, що її виручка у другому кварталі досягне майже 11 трильйонів доларів.

Найбільша криптобіржа світу за 24 години втратила майже мільярд доларів

Американський регулятор висунув звинувачення проти криптобіржі, які пов'язані з порушеннями законодавчої бази про цінні папери у США.

Йдеться про фінансові махінації, зловживання коштами клієнтів та наданні оманливої інформації інвесторам та регуляторам. Загалом проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпенгу Чжоу американський регулятор висунув 13 звинувачень.

Капітал Чанпенгу Чжоу посідає 54 сходинку серед найзаможніших людей у світі. Останні втрати бізнесмена оцінюють у 1,33 мільярда доларів або 4,9%.

Штучний інтелект – це "інтернет-роботи", які можуть розв'язувати прості задачі та постійно навчаються. Наприклад вони можуть написати текст на задану тему або згенерувати картинку.