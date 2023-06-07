Користувачі почали систематично виводити кошти з криптобіржі Binance. Уже йдеться про сотні мільйонів доларів.

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Найбільша криптобіржа світу втрачає гроші

Річ у тому, що американський регулятор висунув звинувачення проти криптобіржі, які пов'язані з порушеннями законодавчої бази про цінні папери у США.

Також йдеться про фінансові махінації, зловживання коштами клієнтів та наданні оманливої інформації інвесторам та регуляторам. Загалом проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпенгу Чжоу американський регулятор висунув 13 звинувачень.

Важливо! За перші 24 години після появи інформації про позов проти Binance клієнти вивели з біржі 790 мільйонів доларів.

Додамо, що капітал Чанпенгу Чжоу, на момент створення цього матеріалу, Bloomberg оцінює у 26 мільярдів доларів. Він посідає 54 сходинку серед найзаможніших людей у світі. Останні втрати бізнесмена оцінюють у 1,33 мільярда доларів або 4,9%.

Що відбувається на ринку криптовалют

На цю мить вартість криптовалюти Binance Coin, яка також відома як BNB, коливається на рівні 273 доларів. За останні 24 години цифрова монета від найбільшої криптобіржі у світі подешевшала на 1,24%.

До теми! Комісія з цінних паперів та бірж США також подала позов проти криптобіржі Coinbase. Американський регулятор вважає, що компанія діяла як незареєстрований брокер та біржа, а також роками відмовлялася надавати необхідну інформацію про свою діяльність