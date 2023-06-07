Користувачі почали систематично виводити кошти з криптобіржі Binance. Уже йдеться про сотні мільйонів доларів.
Зверніть увагу Від рецесії до зиску: як здобути перевагу у складні часи
Найбільша криптобіржа світу втрачає гроші
Річ у тому, що американський регулятор висунув звинувачення проти криптобіржі, які пов'язані з порушеннями законодавчої бази про цінні папери у США.
Також йдеться про фінансові махінації, зловживання коштами клієнтів та наданні оманливої інформації інвесторам та регуляторам. Загалом проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпенгу Чжоу американський регулятор висунув 13 звинувачень.
Додамо, що капітал Чанпенгу Чжоу, на момент створення цього матеріалу, Bloomberg оцінює у 26 мільярдів доларів. Він посідає 54 сходинку серед найзаможніших людей у світі. Останні втрати бізнесмена оцінюють у 1,33 мільярда доларів або 4,9%.
Що відбувається на ринку криптовалют
На цю мить вартість криптовалюти Binance Coin, яка також відома як BNB, коливається на рівні 273 доларів. За останні 24 години цифрова монета від найбільшої криптобіржі у світі подешевшала на 1,24%.