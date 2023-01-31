Лідер не змінюється 12 років: Forbes назвав найбагатшу людину Африки

Видання Forbes оприлюднило новий рейтинг найзаможніших людей Африки, до якого увійшли 19 бізнесменів. Цікаво, що усі вони походять із 7 країн, хоча на континенті наразі існує 54 держави.

Загалом видання оцінило статки усіх учасників рейтингу у 81,5 мільярда доларів. За останні 12 місяців ця сума зменшилася на 3,1 мільярда доларів США.

Forbes назвав найзаможнішу людину Африки

Лідером рейтингу став мільярдер Аліко Данготе з Нігерії. Він отримав це звання 12 раз поспіль. Його капітал видання оцінює у 13,5 мільярда доларів США. За останній рік бізнесмен втратив 400 мільйонів доларів.

Головне джерело фінансових надходжень для Данготе компанія Dangote Cement. Це найбільший виробник цементу на всьому континенті. До трійки лідерів також входять такі бізнесмени:

Другу сходинку займає очільник швейцарської компанії Companie Financiere Richemont Йоханн Руперт. Ця фірма володіє такими брендами, як Cartier, Montblanc і Chloe. Бізнесмен має паспорт Південно-Африканської Республіки;

Його капітал Forbes оцінив у 10,7 мільярда доларів . За рік він втратив 300 мільйонів доларів;

. За рік він втратив 300 мільйонів доларів; Трійку закриває Ніккі Оппенгеймер. Він є спадкоємцем алмазовидобувної компанії DeBeers. Оппенгеймер також має громадянство ПАР. За даними Forbes, його капітал становить 8,4 мільярда доларів.

Нагадаємо, що видання Forbes за останні тижні оприлюднило кілька різних рейтингів. Зокрема, йдеться про список найзаможніших людей на планеті. Першу сходинку зайняв французький бізнесмен Бернар Арно, а також про головних мільярдерів-філантропів США. В останньому рейтингу лідером вкотре став легендарний інвестор Воррен Баффет.