Лидер не меняется 12 лет: Forbes назвал самого богатого человека Африки

31 января 2023, 12:17
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Источник:

Forbes

Издание Forbes обнародовало новый рейтинг самых богатых людей Африки, в который вошли 19 бизнесменов. Интересно, что все они происходят из 7 стран, хотя на континенте существует 54 государства.

В целом издание оценило состояние всех участников рейтинга в 81,5 миллиарда долларов. За последние 12 месяцев эта сумма уменьшилась на 3,1 миллиарда долларов США.

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Forbes назвал самого богатого человека Африки

Лидером рейтинга стал миллиардер Алико Данготе из Нигерии. Он получил это звание 12 раз подряд. Его капитал издание оценивает в 13,5 миллиарда долларов США. За последний год бизнесмен потерял 400 миллионов долларов.

Главный источник финансовых поступлений для Данготе – компания Dangote Cement. Это самый крупный производитель цемента на всем континенте. В тройку лидеров также входят следующие бизнесмены:

  • Вторую строчку занимает глава швейцарской компании Companie Financiere Richemont Йоханн Руперт. Эта фирма владеет такими брендами, как Cartier, Montblanc и Chloe. У бизнесмена есть паспорт Южно-Африканской Республики;
  • Его капитал Forbes оценил в 10,7 миллиарда долларов. За год он потерял 300 миллионов долларов;
  • Тройку закрывает Никки Оппенгеймер. Он является наследником алмазодобывающей компании DeBeers. В Оппенгеймера также есть  гражданство ЮАР. По данным Forbes, его капитал составляет 8,4 миллиарда долларов.

Напомним, что издание Forbes за последние недели обнародовало несколько разных рейтингов. В частности, речь идет о списке самых богатых людей на планете. Первую строчку занял французский бизнесмен Бернар Арно, а также о главных миллиардеров-филантропов США. В последнем рейтинге лидером в очередной раз стал легендарный инвестор Уоррен Баффет.

Автор: Віта Свірневська