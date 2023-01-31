Лидер не меняется 12 лет: Forbes назвал самого богатого человека Африки

Издание Forbes обнародовало новый рейтинг самых богатых людей Африки, в который вошли 19 бизнесменов. Интересно, что все они происходят из 7 стран, хотя на континенте существует 54 государства.

В целом издание оценило состояние всех участников рейтинга в 81,5 миллиарда долларов. За последние 12 месяцев эта сумма уменьшилась на 3,1 миллиарда долларов США.

Forbes назвал самого богатого человека Африки

Лидером рейтинга стал миллиардер Алико Данготе из Нигерии. Он получил это звание 12 раз подряд. Его капитал издание оценивает в 13,5 миллиарда долларов США. За последний год бизнесмен потерял 400 миллионов долларов.

Главный источник финансовых поступлений для Данготе – компания Dangote Cement. Это самый крупный производитель цемента на всем континенте. В тройку лидеров также входят следующие бизнесмены:

Вторую строчку занимает глава швейцарской компании Companie Financiere Richemont Йоханн Руперт. Эта фирма владеет такими брендами, как Cartier, Montblanc и Chloe. У бизнесмена есть паспорт Южно-Африканской Республики;

Его капитал Forbes оценил в 10,7 миллиарда долларов . За год он потерял 300 миллионов долларов;

. За год он потерял 300 миллионов долларов; Тройку закрывает Никки Оппенгеймер. Он является наследником алмазодобывающей компании DeBeers. В Оппенгеймера также есть гражданство ЮАР. По данным Forbes, его капитал составляет 8,4 миллиарда долларов.

Напомним, что издание Forbes за последние недели обнародовало несколько разных рейтингов. В частности, речь идет о списке самых богатых людей на планете. Первую строчку занял французский бизнесмен Бернар Арно, а также о главных миллиардеров-филантропов США. В последнем рейтинге лидером в очередной раз стал легендарный инвестор Уоррен Баффет.