Ви здивуєтесь: хто є найбагатшим актором у світі та скільки він заробляє
- Тайлер Перрі є найбагатшим актором у світі зі статками 1,4 мільярда доларів.
- Двейн "Скеля" Джонсон став найвисокооплачуванішим актором 2024 року, заробивши 88 мільйонів доларів.
Якщо ви очікували побачити тут імена голлівудських суперзірок на кшталт Наталі Портман, Тома Круза чи Бреда Пітта, вимушені вас розчарувати. Ім'я актора з найбільшими статками не таке відоме в Україні, але як заробляти гроші він точно знає.
Хто найбагатший актор у світі
Статки американського актора, режисера, драматурга, підприємця, сценариста, продюсера та письменника Тайлера Перрі на кінець 2024 року дорівнювали 1,4 мільярда доларів. Це робить його найзаможнішим актором у світі, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
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Перрі заробив понад мільярд доларів за три десятиліття кар'єри. Він створював та грав у телешоу, фільмах та театральних постановках. Актора можна побачити в таких популярних фільмах, як "Загублена" та "Не дивись на гору".
Цікаво! Перрі здав один зі своїх будинків у Лос-Анджелесі принцу Гаррі та Меган Маркл, коли вони відмовились від статусу високопоставлених членів монаршої родини та їхніх привілеїв.
Тайлер Перрі на сцені під час церемонії вручення премії BET Awards 2025 / Фото Getty Images
Хто найвисокооплачуваніший актор
А ось ім'я найвисокооплачуванішого актора у світі, впевнені, знає більшість українців. За підсумками 2024 року найбільші гонорари отримував Двейн "Скеля" Джонсон. За рік він заробив приблизно 88 мільйонів доларів.
Двейн Джонсон на Прем'єрі фільму "Моана 2" у Великій Британії / Фото Getty Images
Як зазначається, тільки гонорар за останню картину "Кодове ім'я "Червоний" приніс Джонсону приблизно 50 мільйонів доларів. Це вважається найвищою сумою гонорару за один фільм в історії.
Цікаво! Раян Рейнольдс – продюсер, співавтор сценарію та зірка найбільшого хіта 2024 року "Дедпул і Росомаха" – не набагато відстав від "Скелі". Минулого року сума його гонорарів склала приблизно 85 мільйонів доларів.