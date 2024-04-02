Ви здивуєтесь: хто є найбагатшим актором у світі та скільки він заробляє

Якщо ви очікували побачити тут імена голлівудських суперзірок на кшталт Наталі Портман, Тома Круза чи Бреда Пітта, вимушені вас розчарувати. Ім'я актора з найбільшими статками не таке відоме в Україні, але як заробляти гроші він точно знає.

Хто найбагатший актор у світі

Статки американського актора, режисера, драматурга, підприємця, сценариста, продюсера та письменника Тайлера Перрі на кінець 2024 року дорівнювали 1,4 мільярда доларів. Це робить його найзаможнішим актором у світі, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Перрі заробив понад мільярд доларів за три десятиліття кар'єри. Він створював та грав у телешоу, фільмах та театральних постановках. Актора можна побачити в таких популярних фільмах, як "Загублена" та "Не дивись на гору".

Цікаво! Перрі здав один зі своїх будинків у Лос-Анджелесі принцу Гаррі та Меган Маркл, коли вони відмовились від статусу високопоставлених членів монаршої родини та їхніх привілеїв.

Тайлер Перрі на сцені під час церемонії вручення премії BET Awards 2025 / Фото Getty Images

Хто найвисокооплачуваніший актор

А ось ім'я найвисокооплачуванішого актора у світі, впевнені, знає більшість українців. За підсумками 2024 року найбільші гонорари отримував Двейн "Скеля" Джонсон. За рік він заробив приблизно 88 мільйонів доларів.

Двейн Джонсон на Прем'єрі фільму "Моана 2" у Великій Британії / Фото Getty Images

Як зазначається, тільки гонорар за останню картину "Кодове ім'я "Червоний" приніс Джонсону приблизно 50 мільйонів доларів. Це вважається найвищою сумою гонорару за один фільм в історії.

Цікаво! Раян Рейнольдс – продюсер, співавтор сценарію та зірка найбільшого хіта 2024 року "Дедпул і Росомаха" – не набагато відстав від "Скелі". Минулого року сума його гонорарів склала приблизно 85 мільйонів доларів.