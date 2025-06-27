Кто самый богатый актер в мире

Состояние американского актера, режиссера, драматурга, предпринимателя, сценариста, продюсера и писателя Тайлера Перри на конец 2024 года равнялось 1,4 миллиарда долларов. Это делает его самым богатым актером в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Перри заработал более миллиарда долларов за три десятилетия карьеры. Он создавал и играл в телешоу, фильмах и театральных постановках. Актера можно увидеть в таких популярных фильмах, как "Потерянная" и "Не смотри на гору".

Интересно! Перри сдал один из своих домов в Лос-Анджелесе принцу Гарри и Меган Маркл, когда они отказались от статуса высокопоставленных членов монаршей семьи и их привилегий.

Тайлер Перри на сцене во время церемонии вручения премии BET Awards 2025 / Фото Getty Images

Кто самый высокооплачиваемый актер

А вот имя самого высокооплачиваемого актера в мире, уверены, знает большинство украинцев. По итогам 2024 года самые большие гонорары получал Дуэйн "Скала" Джонсон. За год он заработал примерно 88 миллионов долларов.

Дуэйн Джонсон на премьере фильма "Моана 2" в Великобритании / Фото Getty Images

Как отмечается, только гонорар за последнюю картину "Кодовое имя "Красный" принес Джонсону примерно 50 миллионов долларов. Это считается самой высокой суммой гонорара за один фильм в истории.

Интересно! Райан Рейнольдс – продюсер, соавтор сценария и звезда крупнейшего хита 2024 года "Дэдпул и Росомаха" – не намного отстал от "Скалы". В прошлом году сумма его гонораров составила примерно 85 миллионов долларов.