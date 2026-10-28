Найбагатша людина в історії заробила статки на нафті: скільки грошей мав Джон Рокфеллер

З чого починав Джон Рокфеллер

Історія легендарного підприємця розпочалася в містечку Ричфорд, штат Нью-Йорк, де він народився 8 липня 1839 року. Батько хлопчика був мандрівним комівояжером, продавав сумнівні еліксири та рідко бував удома, йдеться в Книзі рекордів Гіннеса.

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Сам Джон зростав старанною дитиною, навчався в місцевому коледжі та пройшов стажування в Клівленді як бухгалтер та агент зі стягнення боргів. Цікаво, що ще в юності він поставив собі за мету заробити 100 000 доларів і дожити до 100 років.

Уже в 1859 році Рокфеллер став співзасновником фірми Clark, Gardner & Company, яка займалася торгівлею товарами. За перший рік компанія отримала 17 тисяч доларів прибутку, що за індексом споживчих цін відповідає 643 тисячам доларів, або 8 мільйонам доларів з урахуванням інфляції заробітної плати. Під час Громадянської війни в США бізнес стрімко зростав через дефіцит і високий попит з боку армії. Підприємець жертвував великі суми на підтримку Союзу, але уникнув призову.

Шлях до монополізації нафтового ринку

У 1863 році фірма переорієнтувалася на нафтову галузь, придбавши частку в новому НПЗ із вищою ефективністю. У 1867 році Рокфеллер об'єднав зусилля з фінансистом Генрі Флаглером та хіміком Семюелем Ендрюсом, створивши Rockefeller, Andrews & Flagler, яка згодом перетворилася на Standard Oil Incorporated.

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Пізніше чоловік поступово взяв під контроль більшу частину промисловості "чорного золота" в США через поглинання конкурентів або їхнє залучення до свого картелю. До 1879 року компанія забезпечувала 90% усього перероблення нафти в країні, а статки Рокфеллера сягнули 1 мільйона доларів.

Однак зростання важливості нафти для американської економіки призвело до того, що суспільство та політики виступили проти агресивних монополістичних стратегій підприємця, хоча в 1890-х роках він фактично відійшов від операційного управління. У 1900-х роках проти багатія ухвалювали судові рішення, а в 1911 році уряд видав наказ про примусовий розпуск Standard Oil Trust.

Цікаво! У 1910-х та на початку 1920-х років Рокфеллер передав більшу частину грошей дітям і благодійному "Фонду Рокфеллера". Чоловік помер 23 травня 1937 року, не доживши до омріяного сторіччя лише 2 роки та 46 днів.

Зауважимо, що статки магната можна оцінювати різними методами: якщо враховувати частку в економіці США, йдеться орієнтовно про 631 мільярд доларів. Водночас за рівнем середніх зарплат ця сума дорівнювала б 163 мільярдам доларів, а з урахуванням зростання споживчих цін – лише 28 мільярдам.

Нагадаємо, стандартною одиницею вимірювання об'єму нафти залишається барель, історія якого також розпочалася в XIX столітті. Спершу сировину перевозили в бочках різного розміру, що створювало плутанину під час торгівлі, тож кілька незалежних промисловців домовилися використовувати єдиний стандарт – 42 галони.