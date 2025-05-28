Ілон Маск може встановити новий світовий рекорд

Ілон Маск уже роками є найбагатшою людиною у світі. Його капітал досить часто змінюється, що пов'язано з коливаннями на фондовому ринку. Статки Маска наблизилися до важливого показника.

Скільки грошей в Ілона Маска

Станом на 28 травня видання Bloomberg оцінює капітал Ілона Маска в 390 мільярдів доларів, інформує 24 Канал. Наразі статки Маска зростають. Останні зміни свідчать, що бізнесмен став багатшим на 17 мільярдів доларів.

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Ба більше, статки Ілона Маска впритил наблизилися до важливого психологічного рівня – 400 мільярдів доларів. Бізнесмен не вперше досягає такого рівня. Нагадаємо, що Маск – це єдина людина у світі, капітал якої перевищував 400 мільярдів доларів. Це було в грудні 2024 року.

Далі – більше! У грудні 2024 року вважали, що Маск мав реальні перспективи стати людиною із капіталом у понад 500 мільярдів доларів. Тоді його капітал становив 474 мільярди доларів. Загалом за минулий рік він збільшив свої статки на 245 мільярдів доларів або на понад 106%.

Цікаво, що у поточному році Маск неодноразово фіксував серйозні фінансові втрати. Зокрема, з січня 2025 року бізнесмен втратив 42 мільярди доларів. Це майже 10% статків Маска.

Капітал Маска суттєво залежить від акцій Tesla на фондовому ринку. У 2025 році виробник електрокарів зіткнувся із серйозними проблемами. Перш за все йдеться про шкоду для бренду, яку спричинила політична діяльність Маска.

Для прикладу, продажі компанії обвалилися на ринку Європи, тоді як попит на електромобілі в регіоні зростає. Акції Tesla з початку року впали на 10,14%, за даними MarketWatch. Ринкова капіталізація компанії становить 1,17 трильйона доларів