Ілон Маск – найбагатша людина світу
Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск може стати першою людиною, капітал якої сягне 500 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Станом на 25 грудня 2024 року капітал Ілона Маска становить 474 мільярди доларів. З початку року він став багатшим на 245 мільярдів доларів або на понад 106%.
Суттєво капітал підприємця зріс після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Нагадаємо, що мільярдер входить до команди американського політика.
Цікава деталь! Маск це перша людина у світі, статки якої перетнули позначку в 300 та 400 мільярдів доларів.
До трійки найбагатших людей у світі такоє входять Джефф Безос та Марк Цукерберг. Вони володіють капіталами у розмірі 248 мільярдів доларів та 215 мільярдів доларів відповідно.