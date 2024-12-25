Ілон Маск – найбагатша людина світу

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск може стати першою людиною, капітал якої сягне 500 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Станом на 25 грудня 2024 року капітал Ілона Маска становить 474 мільярди доларів. З початку року він став багатшим на 245 мільярдів доларів або на понад 106%.

Суттєво капітал підприємця зріс після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Нагадаємо, що мільярдер входить до команди американського політика.

Цікава деталь! Маск це перша людина у світі, статки якої перетнули позначку в 300 та 400 мільярдів доларів.

До трійки найбагатших людей у світі такоє входять Джефф Безос та Марк Цукерберг. Вони володіють капіталами у розмірі 248 мільярдів доларів та 215 мільярдів доларів відповідно.