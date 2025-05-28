Илон Маск может установить новый мировой рекорд

Илон Маск уже годами является самым богатым человеком в мире. Его капитал довольно часто меняются, что связано с колебаниями на фондовом рынке. На состояние Маска приблизились к важному показателю.

Сколько денег у Илона Маска

По состоянию на 28 мая издание Bloomberg оценивает капитал Илона Маска в 390 миллиардов долларов, информирует 24 Канал. Сейчас состояние Маска растет. Последние изменения свидетельствуют, что бизнесмен стал богаче на 17 миллиардов долларов.

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Более того, состояние Илона Маска впритык приблизилось к важному психологическому уровню – 400 миллиардов долларов. Бизнесмен не впервые достигает такого уровня. Напомним, что Маск – это единственный человек в мире, капитал которого превышал 400 миллиардов долларов. Это было в декабре 2024 года.

Дальше – больше! В декабре 2024 года считали, что Маск имел реальные перспективы стать человеком с капиталом в более 500 миллиардов долларов. Тогда его капитал составлял 474 миллиарда долларов. Всего за прошлый год он увеличил свое состояние на 245 миллиардов долларов или более чем на 106%.

Интересно, что в текущем году Маск неоднократно фиксировал серьезные финансовые потери. В частности, с января 2025 года бизнесмен потерял 42 миллиарда долларов. Это почти 10% состояния Маска.

Капитал Маска существенно зависит от акций Tesla на фондовом рынке. В 2025 году производитель электрокаров столкнулся с серьезными проблемами. Прежде всего речь идет о вреде для бренда, который вызвала политическая деятельность Маска. Например, продажи компании обвалились на рынке Европы, тогда как спрос на электромобили в регионе растет. Акции Tesla с начала года упали на 10,14%, по данным MarketWatch. Рыночная капитализация компании составляет 1,17 триллиона долларов