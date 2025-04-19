Росія намагається врятувати рубль

Саме ці резерви частково дозволяли Кремлю фінансувати війну проти України на тлі зростаючих витрат, передає 24 Канал. Однак через зниження нафтових доходів і зміцнення рубля Росія втрачає й ці можливості. Посилення національної валюти не компенсує падіння надходжень, інфляція зростає, а дефіцит бюджету поглиблюється.

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Раніше Росія компенсувала втрати від падіння нафтових доходів за рахунок девальвації рубля – чим слабша валюта, тим більші надходження в рублях при однакових валютних обсягах. За словами економіста Олега Гетмана, в окремі періоди курс сягав 100-108 рублів за долар, що штучно збільшувало рублеву частину доходів бюджету.

Однак нині Кремль, навпаки, дозволив рублю ревальвувати – курс з початку року знизився зі 100 до 86 рублів за долар. Причини такого кроку поки що офіційно не пояснені. Ймовірно, влада намагається стримати інфляцію, але фахівці сумніваються, що це справді допоможе.

Зауважте! При цьому міцніший рубль лише погіршує ситуацію з бюджетними надходженнями – зменшення валютного виторгу тепер дає ще менше в перерахунку на національну валюту.