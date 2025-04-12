Чи приймають долари 2003 року

Обмін іноземної валюти в Україні – це процес з конкретними правилами та вимогами. Зокрема, йдеться про те, що дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Це стосується й доларів 2003 року, які мають приймати всі банки та пункти обміну. Головне, що банкноти доларів були у належному стані для обміну:

Купюри доларів мають пройти перевірку на справжність. Якщо є підозра, що долари фальшиві, то ці банкноти вилучають та передають на перевірку до НБУ.

Банкноти доларів повинні бути без ознак значного зношення та/ або пошкодження. Нагадаємо, що в Україні скасували термін ""незначно зношені банкноти".

До теми! Аналогічні вимоги стосуються загалом всіх доларів. Жодної ролі під час обміну валюти не відіграє ні номінал банкноти, ні рік її випуску. Всі купюри доларів, які у належному стані, мають обмінювати за поточним курсом.

Також банки не мають права відмовляти в обміні "старих" доларів. Як правило, йдеться про долари 1996 року випуску. Головна їхня відмінність від інших доларів – це те, що після 1996 року у США оновили елементи захисту на банкнотах, а також змінили дизайн купюр.