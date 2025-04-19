Россия пытается спасти рубль

Именно эти резервы частично позволяли Кремлю финансировать войну против Украины на фоне растущих расходов, передает 24 Канал. Однако из-за снижения нефтяных доходов и укрепления рубля Россия теряет и эти возможности. Усиление национальной валюты не компенсирует падение поступлений, инфляция растет, а дефицит бюджета углубляется.

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Ранее Россия компенсировала потери от падения нефтяных доходов за счет девальвации рубля – чем слабее валюта, тем больше поступления в рублях при одинаковых валютных объемах. По словам экономиста Олега Гетмана, в отдельные периоды курс достигал 100-108 рублей за доллар, что искусственно увеличивало рублевую часть доходов бюджета.

Однако сейчас Кремль, наоборот, позволил рублю ревальвировать – курс с начала года снизился со 100 до 86 рублей за доллар. Причины такого шага пока официально не объяснены. Вероятно, власти пытаются сдержать инфляцию, но специалисты сомневаются, что это действительно поможет.

Заметьте! При этом более крепкий рубль только ухудшает ситуацию с бюджетными поступлениями – уменьшение валютной выручки теперь дает еще меньше в пересчете на национальную валюту.