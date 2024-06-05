Нацвалюта Мексики стрімко знецінюється, але рубль все ще "виграє" за волатильністю

У Мексиці національна валюта фіксує значні втрати на ринку. Усе це відбувається на тлі президентських виборів, які стали історичними для країни.

Мексиканський песо продовжує втрачати позиції на ринку. Аналогічну динаміку валюта фіксує, зокрема, з початку тижня.

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Якою була динаміка валюти раніше

За останні кілька тижнів мексиканська валюта зробила дуже різкий поворот на ринку. Раніше мексиканський песо – це була валюта, що була серед небагатьох на ринках, що розвивають, які дорожчати проти сильного долара у 2024 році, згідно з даними Reuters.

Знецінення валюти почалося на тлі оголошення результатів президентських виборів у Мексиці . Перемогу отримала Клаудія Шейнбаум, кандидатка від партії "Рух національного відродження" ("Морена"). Вона стала першою жінкою в історії країни, яка обійме посаду президента.

Крім песо, втрати на ринку також зафіксували такі індикатори:

Основний фондовий індекс Мексики впав на 6,1%;

Тоді як індекс MSCI знецінився на 8,8%.

Що відбувається з нацвалютою Мексики

Для розуміння, у вівторок, 4 червня, курс песо впав на 1,7%, а у понеділок на 4%. Крім того, 3 червня курс песо впав до найнижчого рівні з листопада. Тож національна валюта Мексики знову демонструє найгірші показники у світі.

Станом на 5 червня мексиканське песо впало ще на 1,15%. Поточний курс коливається на рівні 17,63 песо за один долар, згідно з даними Yahoo!Finance

Зокрема, песо має найвищу волатильність серед 16 основних валют і другу за величиною серед усіх 31 основних валют, які відстежують у Bloomberg. Динаміка песо на ринку поступається лише російському рублю.

У Reuters також вказали, що з початку 2024 року мексиканський песо знецінився на понад 4%. Це дані з врахуванням останніх змін на валютному ринку країни.