Мексиканський песо продовжує втрачати позиції на ринку. Аналогічну динаміку валюта фіксує, зокрема, з початку тижня.
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Якою була динаміка валюти раніше
За останні кілька тижнів мексиканська валюта зробила дуже різкий поворот на ринку. Раніше мексиканський песо – це була валюта, що була серед небагатьох на ринках, що розвивають, які дорожчати проти сильного долара у 2024 році, згідно з даними Reuters.
Крім песо, втрати на ринку також зафіксували такі індикатори:
- Основний фондовий індекс Мексики впав на 6,1%;
- Тоді як індекс MSCI знецінився на 8,8%.
Що відбувається з нацвалютою Мексики
Для розуміння, у вівторок, 4 червня, курс песо впав на 1,7%, а у понеділок на 4%. Крім того, 3 червня курс песо впав до найнижчого рівні з листопада. Тож національна валюта Мексики знову демонструє найгірші показники у світі.
Зокрема, песо має найвищу волатильність серед 16 основних валют і другу за величиною серед усіх 31 основних валют, які відстежують у Bloomberg. Динаміка песо на ринку поступається лише російському рублю.
У Reuters також вказали, що з початку 2024 року мексиканський песо знецінився на понад 4%. Це дані з врахуванням останніх змін на валютному ринку країни.