Мексиканський песо продовжує втрачати позиції на ринку. Аналогічну динаміку валюта фіксує, зокрема, з початку тижня.

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Якою була динаміка валюти раніше

За останні кілька тижнів мексиканська валюта зробила дуже різкий поворот на ринку. Раніше мексиканський песо – це була валюта, що була серед небагатьох на ринках, що розвивають, які дорожчати проти сильного долара у 2024 році, згідно з даними Reuters.

Важливо! Знецінення валюти почалося на тлі оголошення результатів президентських виборів у Мексиці. Перемогу отримала Клаудія Шейнбаум, кандидатка від партії "Рух національного відродження" ("Морена"). Вона стала першою жінкою в історії країни, яка обійме посаду президента.

Крім песо, втрати на ринку також зафіксували такі індикатори:

Основний фондовий індекс Мексики впав на 6,1%;

Тоді як індекс MSCI знецінився на 8,8%.

Що відбувається з нацвалютою Мексики

Для розуміння, у вівторок, 4 червня, курс песо впав на 1,7%, а у понеділок на 4%. Крім того, 3 червня курс песо впав до найнижчого рівні з листопада. Тож національна валюта Мексики знову демонструє найгірші показники у світі.

До теми! Станом на 5 червня мексиканське песо впало ще на 1,15%. Поточний курс коливається на рівні 17,63 песо за один долар, згідно з даними Yahoo!Finance.

Зокрема, песо має найвищу волатильність серед 16 основних валют і другу за величиною серед усіх 31 основних валют, які відстежують у Bloomberg. Динаміка песо на ринку поступається лише російському рублю.

У Reuters також вказали, що з початку 2024 року мексиканський песо знецінився на понад 4%. Це дані з врахуванням останніх змін на валютному ринку країни.