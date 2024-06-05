Мексиканский песо продолжает терять позиции на рынке. Аналогичную динамику валюта фиксирует, в частности, с начала недели.

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Какой была динамика валюты ранее

За последние несколько недель мексиканская валюта сделала очень резкий поворот на рынке. Ранее мексиканский песо – это была валюта, что была среди немногих на развивающихся рынках,, которые дорожают против сильного доллара в 2024 году, согласно данным Reuters.

Важно! Обесценивание валюты началось на фоне объявления результатов президентских выборов в Мексике. Победу одержала Клаудия Шейнбаум, кандидат от партии "Движение национального возрождения" ("Морена"). Она стала первой женщиной в истории страны, которая займет пост президента.

Кроме песо, потери на рынке также зафиксировали следующие индикаторы:

Основной фондовый индекс Мексики упал на 6,1%;

Тогда как индекс MSCI обесценился на 8,8%.

Что происходит с нацвалютой Мексики

Для понимания, во вторник, 4 июня, курс песо упал на 1,7%, а в понедельник на 4%. Кроме того, 3 июня курс песо упал до самого низкого уровня с ноября. Поэтому национальная валюта Мексики снова демонстрирует худшие показатели в мире.

К теме! По состоянию на 5 июня мексиканское песо упало еще на 1,15%. Текущий курс колеблется на уровне 17,63 песо за один доллар, согласно данным Yahoo!Finance.

В частности, песо имеет самую высокую волатильность среди 16 основных валют и вторую по величине среди всех 31 основных валют, которые отслеживают в Bloomberg. Динамика песо на рынке уступает только российскому рублю.

В Reuters также указали, что с начала 2024 года мексиканский песо обесценился более чем на 4%. Это данные с учетом последних изменений на валютном рынке страны.