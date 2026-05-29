НБУ жорстко відповів Гетманцеву: усі звинувачення безпідставні
НБУ відповів нардепу Данилу Гетманцеву. Регулятор звернув увагу регулярні звинувачення, які звучать з вуст цього урядовця. У чому суть конфлікту, розповідаємо далі.
Що НБУ відповів Гетманцеву?
НБУ категорично заперечує усе, що стверджує Гетманцев, йдеться у повідомленні банку.
Безпідставні прямі публічні звинувачення ми розцінюємо як заангажованість та політично вмотивований тиск на Національний банк. Категорично заперечуємо та спростовуємо будь-які спекуляції щодо недостатності чи відсутності наглядових дій регулятора,
– наголосив НБУ.
Фактично, Гетманцев звинуватив голову НБУ Андрія Пишного у легалізації злочинних доходів. На думку нардепа, проблемою є те, що незалежність Нацбанку стала підґрунтям для незаконних дій, йдеться у повідомленні урядовця.
Нацбанк може і використовує свої повноваження з метою регулювання відповідних відносин без будь-яких зовнішніх впливів. Водночас помилково сприймати політичну незалежність установи, як індульгенцію керівника від злочинів, в тому числі, спрямованих на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від оподаткування.
Зауважимо, що йдеться саме про ситуацію з АТ "Сенс Банк". Виникли питання до законності націоналізації цього банку на підставі так званих "плівок Міндіча".
Яка позиція НБУ щодо АТ "Сенс Банк"?
НБУ стверджує, що націоналізація АТ "Сенс Банк" відбулася законно. Підставою для цього рішення стала сукупність причин. Зокрема, загроза фінансовій стабільності вкладників. Адже частина власників цього банку потрапила під санкції.
Нацбанк також стверджує, що у 2023 – 2026 роках він зробив 13 звернень до правоохоронних органів і ДПС України. До того ж регулятор надсилав листи до Державної служби фінансового моніторингу. Там йшлося по результати перевірок АТ "Сенс Банк". Націоналізація цього банку відбулася ще у 2023 році.