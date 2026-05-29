Що НБУ відповів Гетманцеву?

НБУ категорично заперечує усе, що стверджує Гетманцев, йдеться у повідомленні банку.

Безпідставні прямі публічні звинувачення ми розцінюємо як заангажованість та політично вмотивований тиск на Національний банк. Категорично заперечуємо та спростовуємо будь-які спекуляції щодо недостатності чи відсутності наглядових дій регулятора,

– наголосив НБУ.

Фактично, Гетманцев звинуватив голову НБУ Андрія Пишного у легалізації злочинних доходів. На думку нардепа, проблемою є те, що незалежність Нацбанку стала підґрунтям для незаконних дій, йдеться у повідомленні урядовця.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Нацбанк може і використовує свої повноваження з метою регулювання відповідних відносин без будь-яких зовнішніх впливів. Водночас помилково сприймати політичну незалежність установи, як індульгенцію керівника від злочинів, в тому числі, спрямованих на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від оподаткування.

Зауважимо, що йдеться саме про ситуацію з АТ "Сенс Банк". Виникли питання до законності націоналізації цього банку на підставі так званих "плівок Міндіча".

Яка позиція НБУ щодо АТ "Сенс Банк"?