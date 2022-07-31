В НБУ відповіли, коли стабілізується курс і ситуація на ринку готівкової валюти

Україна наразі має нестабільний курс валют. Причиною є проблеми з підвезенням грошей в регіони.

Про це розповів голова Ради Національного банку Богдан Данилишин. Він зазначив, що банки вживають заходів, щоб скорегувати курс готівкового ринку до нового офіційного курсу.

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"Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,57 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати золотовалютні резерви", – сказав Данилишин.

У що безпечніше інвестувати

Наразі валютний ринок в Україні є нестабільним. Проте впевненіше тримається долар, а не євро. Ці валюти навіть зрівнялися на ринку. Таке трапилось вперше за останні 20 років.

Зміцнення долара пов'язують з боротьбою з інфляцією, яка зросла з 24 лютого 2022 року. Щоб зберегти кошти, українцям радять інвестувати в долари або євро на світовому валютному ринку.

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Вплив офіційного курсу на готівковий ринок

У Нацбанку переконують, що підвищення курсу не впливатиме на готівковий сегмент валютного ринку, оскільки курс продажу валюти у банках для українців безпосередньо не прив'язаний до офіційного курсу. За словами НБУ, Україна потребує стабільного відновлення економіки й курс повинен адаптуватися до нового часу.

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