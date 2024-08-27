Ліміти на перекази між картками: економіст сказав, чи матиме це наслідки для українців

Національний Банк України встановив ліміт у 150 тисяч гривень на перекази коштів для фізичних осіб з 1 жовтня. Ці обмеження є прикладом боротьби з тіньовою корупцією.

Таку думку 24 Каналу висловив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що введення ліміту ніяк не вплине на більшості українців і не буде мати наслідків. Є певні категорії осіб, яких обмеження не стосуватиметься.

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Чи матиме ліміт на перекази між картками наслідки для українців

Пендзин пояснив, що 98% українців не потрапить під це обмеження, адже не переказує зі своєї картки більше, ніж 150 тисяч гривень. Тут є важливий момент – Національний Банк повідомив, що обмеження не будуть діяти для тих осіб, які можуть підтвердити надходження коштів, які вони захочуть перерахувати.

Крім цього, ці обмеження є для карткових рахунків одного банку і ці обмеження не стосуються тих, хто допомагає волонтерському руху.

Є чіткий перелік критерій, які точно не будуть враховуватись при аналізі цієї справи,

– зауважив економіст.

Пендзин наголосив, що в першу чергу обмеження спрямоване на ту категорію людей, яка активно займається тіньовим бізнесом та відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом.

Водночас банки, ще до оголошення ліміту, моніторили своїх клієнтів. Тобто існують великі банківські структури, які достатньо чітко відстежують суму відправлення та куди вона перераховуються.

Якщо особа спробує перевести збільшену суму її ліміту, то банк про це повідомить, і це ще було до встановлення обмеження, яке, до речі, вводиться лише на півроку,

– зазначив економіст.