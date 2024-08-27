Такое мнение 24 Каналу высказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что введение лимита никак не повлияет на большинство украинцев и не будет иметь последствий. Есть определенные категории лиц, которых ограничение не коснется.

Смотрите также Какую купюру евро никогда не удастся обменять в Украине

Будет ли иметь лимит на переводы между карточками последствия для украинцев

Пендзин объяснил, что 98% украинцев не попадет под это ограничение, ведь не переводит со своей карты больше, чем 150 тысяч гривен. Здесь есть важный момент – Национальный Банк сообщил, что ограничения не будут действовать для тех лиц, которые могут подтвердить поступление средств, которые они захотят перечислить.

Кроме этого, эти ограничения есть для карточных счетов одного банка и эти ограничения не касается тех, кто помогает волонтерскому движению.

Есть четкий перечень критерий, которые точно не будут учитываться при анализе этого дела,

– отметил экономист.

Пендзин отметил, что в первую очередь ограничение направлено на ту категорию людей, которая активно занимается теневым бизнесом и отмыванием денег, полученных преступным путем.

В то же время банки, еще до объявления лимита, мониторили своих клиентов. То есть существуют крупные банковские структуры, которые достаточно четко отслеживают сумму отправления и куда она перечисляются.

Если лицо попытается перевести увеличенную сумму ее лимита, то банк об этом сообщит, и это еще было до установления ограничения, которое, кстати, вводится только на полгода,

– отметил экономист.