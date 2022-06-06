Нацбанк встановив нову вартість євро та злотого: курс валют на 6 червня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 6 червня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів почали тиждень зі зростання щодо української гривні.

Офіційний курс валют

У понеділок, 6 червня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 31,39 гривні за євро. Це на 11 копійок більше, ніж днем раніше. Тоді як американський долар з 24 лютого коштує 29,25 гривні за долар.

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Тоді як польський злотий теж мінімально зріс в ціні. Курс валюти зупинився на рівні 6,83 гривні за злотий. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,75 гривні за фунт. Це на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Національний банк України з 21 травня повідомив про скасування обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого до цього курс не міг перевищувати офіційний більше. Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 6 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,74 гривні, продаж – 35,83 гривні.

Євро: покупка – 36,82 гривні, продаж – 38,30 гривні.

Злотий: покупка – 7,91 гривні, продаж – 8,27 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 44,04 гривні, продаж – 46,62 гривні.

Також НБУ з першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Саме тому необхідно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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