Официальный курс валют

В понедельник, 6 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 31,39 гривны за евро. Это на 11 копеек больше, чем днем ​​раньше. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.

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В то время как польский злотый тоже минимально вырос в цене. Курс валюты остановился на уровне 6,83 гривны за злотый. В то время как британский фунт стерлингов на сегодня стоит 36,75 гривны за фунт. Это на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Важно! Национальный банк Украины с 21 мая сообщил об отмене ограничения курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля до этого курс не мог превышать официальный более чем на 10% . Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете картами в гривне за рубежом.

Наличный курс валют

Наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 6 июня остановился на уровне finance.ua:

Доллар: покупка – 34,74 гривны, продажа – 35,83 гривны.

Евро: покупка – 36,82 гривны, продажа – 38,30 гривны.

Злотый: покупка – 7,91 грн, продажа – 8,27 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 44,04 гривны, продажа – 46,62 гривны.

Также НБУ с первого дня полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара . Именно поэтому необходимо учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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