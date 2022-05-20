Нацбанк встановив нову вартість євро та злотого: курс валют на 20 травня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 20 травня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів знову почали зростати в ціні.

Офіційний курс валют

У п'ятницю, 20 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,77 гривні за євро. Це на 2 копійки більше, ніж днем раніше.

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Польський злотий також зріс у ціні. Офіційний курс наразі зупинився на рівні 6,63 гривні за злотий. Це на 1 копійку більше ніж днем раніше. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,37 гривні за фунт. Це на 4 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Національний банк України ухвалив рішення про замороження курсу долара США ще 24 лютого. До кінця війни курс буде залишатися на рівні. Проте українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж навід офіційного, тобто –

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 19 травня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 31,56 гривні, продаж – 32,12 гривні.

Євро: покупка – 33,11 гривні, продаж – 33,56 гривні.

Злотий: покупка – 7,64 гривні, продаж – 8,28 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,33 гривні, продаж – 45,76 гривні.

Нагадаємо, що Нацбанк від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тож потрібно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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На сьогодні дві фірми російського інвестора та бізнесмена Івана Тавріна все ще мають можливість без проблем торгуватися на біржі Nasdaq. Це відбувається навіть попри те, що торги для великих компаній та біржових інвестиційних фондів держави-агресорки наразі стоять на паузі.

Українці активно використовують новітні технології, щоб збирати гроші на підтримку України та поширювати інформацію про ситуацію в країні. Один із важливих елементів цієї боротьби – NFT. Цілі максимально різні: від допомоги ЗСУ, людям до збереження культурної спадщини.

Також з допомогою NFT підтримують Україну й іноземці. Наприклад, співачка Мадонна.

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