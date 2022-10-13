НБУ випустить монету на честь "ідеальної співачки": важливі деталі та перше фото

Національний банк України випустить спеціальну монету на честь всесвітньо відомої української оперної співачки. Що про це відомо – читайте далі.

Йдеться про славетну Соломію Крушельницьку, якою захоплювався увесь світ. НБУ випустить монету з нагоди 150-го ювілею співачки.

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Нова монета від Нацбанку

НБУ введе в обіг монету із зображення оперної діви номіналом у 2 гривні. Її можна буде придбати уже з 19 жовтня. Згідно з даними Міністерства культури та інформаційної політики, на монеті будуть такі елементи:

Зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди;

Стилізовані куліси з декоративним орнаментом;

Малий Державний Герб України;

На реверсі монети можна буде побачити портрет оперної співачки зі стилізованим крилом метелика;

стилізованим крилом метелика; Це символ одного з найвідоміших образів Крушельницької в опері "Мадам Баттерфляй" композитора Джакомо Пуччіні;

Тираж складе 30 тисяч монет. Над створенням монети працювала художниця Олена Горбатовська.

НБУ випустить монету на честь Соломії Крушельницької / Фото телеграм МКІП

Цікаві факти із життя Крушельницької:

Соломія Крушельницька народилася на Тернопільщині та походить зі славетного українського роду Крушельницьких гербу Сас, інформує "Радіо Свобода";

роду Крушельницьких гербу Сас, інформує "Радіо Свобода"; Усі діти сім'ї здобули хорошу освіту. На той момент майбутня співачка навчалася у Тернополі, Львові та Італії;

Преса у Варшаві називала її "ідеальною співачкою", а італійський композитор Джакомо Пуччіні надіслав Крушельницькій свій портрет із написом: "Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй". Зробив він це після прем'єри опери "Мадам Баттерфляй" у 1904 році у Мілані;

композитор Джакомо Пуччіні надіслав Крушельницькій свій портрет із написом: Зробив він це після прем'єри опери "Мадам Баттерфляй" у 1904 році у Мілані; Соломія Крушельницька померла 16 листопада 1952 року і похована на Личаківському кладовищі поруч із могилою Івана Франка.