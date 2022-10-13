Йдеться про славетну Соломію Крушельницьку, якою захоплювався увесь світ. НБУ випустить монету з нагоди 150-го ювілею співачки.
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Нова монета від Нацбанку
НБУ введе в обіг монету із зображення оперної діви номіналом у 2 гривні. Її можна буде придбати уже з 19 жовтня. Згідно з даними Міністерства культури та інформаційної політики, на монеті будуть такі елементи:
- Зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди;
- Стилізовані куліси з декоративним орнаментом;
- Малий Державний Герб України;
- На реверсі монети можна буде побачити портрет оперної співачки зі стилізованим крилом метелика;
- Це символ одного з найвідоміших образів Крушельницької в опері "Мадам Баттерфляй" композитора Джакомо Пуччіні;
- Тираж складе 30 тисяч монет. Над створенням монети працювала художниця Олена Горбатовська.
НБУ випустить монету на честь Соломії Крушельницької / Фото телеграм МКІП
Цікаві факти із життя Крушельницької:
- Соломія Крушельницька народилася на Тернопільщині та походить зі славетного українського роду Крушельницьких гербу Сас, інформує "Радіо Свобода";
- Усі діти сім'ї здобули хорошу освіту. На той момент майбутня співачка навчалася у Тернополі, Львові та Італії;
- Преса у Варшаві називала її "ідеальною співачкою", а італійський композитор Джакомо Пуччіні надіслав Крушельницькій свій портрет із написом: "Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй". Зробив він це після прем'єри опери "Мадам Баттерфляй" у 1904 році у Мілані;
- Соломія Крушельницька померла 16 листопада 1952 року і похована на Личаківському кладовищі поруч із могилою Івана Франка.