Йдеться про славетну Соломію Крушельницьку, якою захоплювався увесь світ. НБУ випустить монету з нагоди 150-го ювілею співачки.

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Нова монета від Нацбанку

НБУ введе в обіг монету із зображення оперної діви номіналом у 2 гривні. Її можна буде придбати уже з 19 жовтня. Згідно з даними Міністерства культури та інформаційної політики, на монеті будуть такі елементи:

Зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди;

Стилізовані куліси з декоративним орнаментом;

Малий Державний Герб України;

На реверсі монети можна буде побачити портрет оперної співачки зі стилізованим крилом метелика;

стилізованим крилом метелика; Це символ одного з найвідоміших образів Крушельницької в опері "Мадам Баттерфляй" композитора Джакомо Пуччіні;

Тираж складе 30 тисяч монет. Над створенням монети працювала художниця Олена Горбатовська.

НБУ випустить монету на честь Соломії Крушельницької / Фото телеграм МКІП

Цікаво! Пара з США кожного тижня віддає на благодійність 1 мільйон доларів. Гроші отримують некомерційні організації, які займаються найрізноманітнішими питаннями. Загальна сума за рік вийде 52 мільйони доларів США.

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