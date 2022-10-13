Речь идет о знаменитой Соломии Крушельницкой, которой восхищался весь мир. НБУ выпустит монету по случаю 150-го юбилея певицы.

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НБУ введет в обращение монету с изображением оперной дивы номиналом в 2 гривны. Ее можно будет приобрести уже с 19 октября. Согласно данным Министерства культуры и информационной политики, на монете будут следующие элементы:

Изображение Соломии Крушельницкой в сценическом образе Аиды;

Стилизованные кулисы с декоративным орнаментом;

Малый Государственный Герб Украины;

На реверсе монеты можно будет увидеть портрет оперной певицы со стилизованным крылом бабочки;

Это символ одного из самых известных образов Крушельницкой певицы в опере "Мадам Баттерфляй" композитора Джакомо Пуччини;

Тираж составит 30 тысяч монет. Над созданием монеты работала художница Елена Горбатовская.

НБУ выпустит монету в честь Соломии Крушельницкой / Фото телеграмм МКИП

Интересно! Пара из США каждую неделю отдает на благотворительность 1 миллион долларов. Деньги получают некоммерческие организации, занимающихся самыми разными вопросами. Общая сумма за год выйдет 52 миллиона долларов США.

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