Згідно з останніми даними від Нацбанку, станом на 1 грудня 2022 року міжнародні резерви України оцінюють у 27,9 мільярда доларів США.

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Цей показник перевищив рівень, який був до початку повномасштабної війни Росії. 24 лютого 2022 року міжнародні резерви України становили 27,4 мільярда доларів.

Динаміка міжнародних резервів України

У листопаді міжнародні резерви України зросли на 10,7%. Це стало можливим завдяки фінансовій допомозі від іноземних партнерів. Паралельно фіксували менші обсяги чистого продажу валюти НБУ, а також помірні темпи погашення боргових зобов'язань країни в іноземній валюті.

Важливо! У Нацбанку пояснили, як буде працювати банківський сектор за умови тривалої відсутності електроенергії. Зокрема, створили спеціальний перелік відділень банків, які будуть надавати усі необхідні послуги.

Загалом за останній місяць осені на рахунки України надійшла сума у розмірі 4,6 мільярда доларів. Головними донорами нашої держави стали:

Європейський Союз передав понад 2,5 мільярда доларів ;

; США виділили офіційному Києву 1,5 мільярда доларів ;

; На залучені кошти від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики припадає майже 517, 8 мільйона доларів;

доларів; Інші міжнародні кредитори надали Україні 69,1 мільйона доларів США.

Протягом листопада на динаміку міжнародних резервів впливали кілька чинників. Йдеться про операції з управління державним боргом, діяльність Нацбанку на міжбанківському валютному ринку та переоцінка фінансових інструментів, яка була продиктована зміною ринкової вартості та курсів валют.