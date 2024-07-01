Нацбанк України отримав критично важливу допомогу від США

Український Нацбанк заявив про модернізацію власних систем гарантованого електроживлення для забезпечення роботи в умовах перебоїв з електропостачанням. Цей проєкт реалізують за підтримки USAID.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) підтримає центральний банк через проєкт "Інвестиції для стійкості бізнесу".

Зверніть увагу Нафта впевнено дорожчає, але є фактори, які стримують зростання цін

НБУ отримав допомогу від США

Повідомляють, що проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" передав українському Нацбанку дизельний генератор та джерела безперебійного живлення, оскільки є усвідомлення, що існує потреба у безперебійному та сталому енергопостачанні.

Таким чином, спроможність Національного банку буде суттєво зміцнена для підтримки роботи під час перебоїв в електропостачанні. Заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, повномасштабна війна призвела до загострення проблеми забезпечення безперервного електроживлення в критичних ситуаціях, особливо в умовах ракетних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Він також подякував партнерам з USAID за підтримку у придбанні додаткового обладнання для регулятора.

Що таке USAID Це незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Це незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам.

Коментарі USAID

Очільник Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп наголосив на важливості значення цієї ініціативи для України. Він додав, що виділення резервного енергетичного обладнання – це важливий та проактивний крок на підтримку діяльності центрального банку в умовах серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури України, які спричинила російська агресія.

Хоуп також підмітив, що одна з цілей надання генератора та джерел безперебійного живлення Нацбанку України – це спосіб посилити стійкість фінансової системи, забезпечуючи при цьому здатність регулятора підтримувати стабільну діяльність банківської системи та безперебійне здійснення щоденних операцій.

Плани та завдання Нацбанку

Водночас НБУ має на меті розвивати й власні системи безперебійного електропостачання для захисту критичної банківської інфраструктури в країні. Зокрема, центробанк забезпечує такі процеси: