Нацбанк представив нову пам'ятну монету на честь українського генія: перші фото

НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету на початку вересня. Центробанк присвятив монету всесвітньо відомому режисеру.

НБУ випустив пам'ятну монету на честь Сергія Параджанова

Національний банк України присвятив ще одну пам'ятну монету Сергію Параджанову, який був режисером та візіонером. Він увійшов в історію світового кінематографа як представник хвилі українського поетичного кіно. У 2024 році виповнилося 100 років від дня його народження.

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Монета "Сергій Параджанов" поповнить серію “Видатні особистості України”. У Нацбанку додали, що пам'ятна монета номіналом 5 гривень також є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим. Монету виготовили зі срібла 925 проби.

Цікаво! НБУ ініціював відмову від терміну "копійка" в Україні. Регулятор пропоную у майбутньому використовувати слово "шаг", оскільки це сприятиме відновленню історичної справедливості, а також сприятиме дерусифікації, деколонізації та відродженню національних традицій в грошовому обігу України.

Ключові елементи дизайну монети:

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі, його зерен.

На реверсі монети зображений стилізований портрет Сергія Параджанова та колаж із фрагментів його робіт;

Вгорі над композицією викарбувані два написи: “СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ”, “100”.

Нацбанк додав, що тираж пам'ятної монети становить до 7 500 штук, а придбати її можна буде з 10 вересня. Спершу монета з'явиться в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а далі поступово її зможуть реалізувати банки-дистриб’ютори.