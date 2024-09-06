ОПЕК+ прагне змінити план щодо видобування нафти

Країни ОПЕК+ розглядають можливість відкласти збільшення обсягів видобування нафти на два місяці. Раніше нафтовий картель планував видобувати більше сировини у жовтні.

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У держави-члени ОПЕК+ у жовтні мали видобувати 180 тисяч барелів нафти на добу. Це частина програми з поступового збільшення пропозиції на ринку за кілька наступних місяців. Йдеться про 2,2 мільйона барелів на день.

Проте через падіння цін на нафту в ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та Росією переглядають вище згаданий план. Нагадаємо, що вартість нафти впала до мінімального рівня за рік. Ринок нафти уже відреагував на зміну планів щодо видобування: